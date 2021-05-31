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Стример Илья Мэддисон чуть не получил бан на Twitch за оскорбление расы из Mass Effect

Стример Илья Мэддисон чуть не получил бан на Twitch за оскорбление расы из Mass Effect
Георгий Габриадзе
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Популярный блогер и стример Илья Maddyson Давыдов рассказал, что на его канал кинули несколько жалоб из-за оскорбления представителей вымышленной расы турианцев из Mass Effect.

Давыдову пришлось объяснять ситуацию модераторам Twitch:

«Представители Twitch спросили меня: «Почему какие-то турианцы жалуются, что ты оскорбляешь их?» Нашлись идиоты, которые накидали на меня репортов, представляясь представителями турианской расы. Как минимум два таких придурка нашлось», — поделился Maddyson.

Администрация сервиса поняла, что произошло недоразумение и не стала блокировать аккаунт. Хотя сам Maddyson считает, что всё могло быть иначе:

«Если бы эти ребята были достаточно убедительны, что они позиционируют себя как турианцы, может быть, прикрепляли бы фотодоказательства, то у меня было бы меньше шансов», — подчеркнул стример.

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