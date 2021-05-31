Стример Илья Мэддисон чуть не получил бан на Twitch за оскорбление расы из Mass Effect

Популярный блогер и стример Илья Maddyson Давыдов рассказал, что на его канал кинули несколько жалоб из-за оскорбления представителей вымышленной расы турианцев из Mass Effect.

Давыдову пришлось объяснять ситуацию модераторам Twitch:



«Представители Twitch спросили меня: «Почему какие-то турианцы жалуются, что ты оскорбляешь их?» Нашлись идиоты, которые накидали на меня репортов, представляясь представителями турианской расы. Как минимум два таких придурка нашлось», — поделился Maddyson.



Администрация сервиса поняла, что произошло недоразумение и не стала блокировать аккаунт. Хотя сам Maddyson считает, что всё могло быть иначе:



«Если бы эти ребята были достаточно убедительны, что они позиционируют себя как турианцы, может быть, прикрепляли бы фотодоказательства, то у меня было бы меньше шансов», — подчеркнул стример.