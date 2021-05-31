Соавтор Mortal Kombat не против увидеть в игре персонажа из популярного мультсериала

Один из создателей Mortal Kombat высказался в «Твиттере», что не против добавить в игру Омнимена – героя из мультсериала «Неуязвимый». Разработчик ответил на пост пользователя с ником DetorneForbes, который обратился к Буну с просьбой добавить персонажа в Mortal Kombat 11.
Автор культового файтинга посчитал, что такая кандидатура «может сработать».
Никаких подробностей о следующем наборе персонажей для Mortal Kombat 11 Эдвард Бун не рассказал. На данный момент неизвестно, действительно ли разработчики добавят в файтинг Омнимена и каким будет список новых бойцов.
А в середине мая стало известно, что Жан-Клод Ван Дамм хочет сыграть Джонни Кейджа в сиквеле фильма Mortal Kombat. Появится ли в картине культовый актёр эпохи видеокассет, будет зависеть от решения Warner Bros.
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