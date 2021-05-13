Фанаты Жан-Клода Ван Дамма спросили актёра в Facebook, не желает ли он сыграть Джонни Кейджа в сиквеле Mortal Kombat. Звезда боевиков восьмидесятых ответил, что заинтересован в этом, но ему необходимо одобрение от продюсеров Warner Bros.



«Это зависит от Warner Bros. Pictures и Warner Bros. Games, но, конечно, я хотел бы сыграть персонажа в сиквеле фильма «Мортал Комбат» или игре Mortal Kombat».



Появление Ван Дамма в будущей игре может наконец-то исполнить задумку разработчиков франшизы. Авторы Mortal Kombat хотели, чтобы актёр сыграл Джонни Кейджа ещё в самой первой части серии, но когда Ван Дамм не смог подарить персонажу внешность и движения, то героя просто сделали очень похожим на него.



Сейчас одному из культовых актёров эпохи видеокассет исполнилось уже 60 лет, но, судя по его страничке в социальных сетях, он до сих пор в хорошей форме.

Жан-Клод Ван Дамм хочет сыграть Джонни Кейджа в Mortal Kombat Фото: https://twitter.com/thethiny/status/1392514369074909188

Фото опубликовано в Instagram Жан-Клода Ван Дамма