Из комментаторов в компьютерные мастеры — Olsior нашёл объявление со своей фотографией
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Сотрудник киберспортивной студии Maincast, ведущий и профессиональный комментатор Dota 2 Михаил Olsior Зверев запостил в своём Telegram-канале снимок объявления об услугах компьютерного мастера. На приклеенной к стене листовке была изображена фотография Зверева.
Судя по реакции, Olsior был весьма удивлён такой креативной рекламе:
«????????????????!!!??????????»
Фото: https://t.me/s/olsior
В объявлении Михаил Зверев поменял имя на Сергей. Листовка – типичная реклама компьютерного мастера, который за деньги может переустановить Windows, почистить компьютер от пыли, удалить вирусы и так далее.
Неизвестно, шутка ли это или кто-то из сотрудников конторы на полном серьёзе использовал фотографию Olsior, найденную где-то в Интернете.
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