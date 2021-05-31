Из комментаторов в компьютерные мастеры — Olsior нашёл объявление со своей фотографией

Сотрудник киберспортивной студии Maincast, ведущий и профессиональный комментатор Dota 2 Михаил Olsior Зверев запостил в своём Telegram-канале снимок объявления об услугах компьютерного мастера. На приклеенной к стене листовке была изображена фотография Зверева.



Судя по реакции, Olsior был весьма удивлён такой креативной рекламе:



«????????????????!!!??????????»

Фото: https://t.me/s/olsior

В объявлении Михаил Зверев поменял имя на Сергей. Листовка – типичная реклама компьютерного мастера, который за деньги может переустановить Windows, почистить компьютер от пыли, удалить вирусы и так далее.



Неизвестно, шутка ли это или кто-то из сотрудников конторы на полном серьёзе использовал фотографию Olsior, найденную где-то в Интернете.