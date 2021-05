EA убрала из цифровых магазинов четыре части Need for Speed

Компания Electronic Arts сняла с продажи в цифровых магазинах четыре части культовой гоночной серии Need for Speed. После 31 мая больше нельзя купить следующие игры:

Need for Speed: Carbon.

Need for Speed: Undercover.

Need for Speed: Shift.

Need for Speed: Shift 2 Unleashed.

А после 31 августа EA отключит серверы вышеперечисленных гонок. Также пострадает Need for Speed: The Run. Желающие всё ещё смогут приобрести её, но воспользоваться онлайн-режимом уже не получится.



Все четыре гонки останутся на аккаунтах у тех, кто успел купить эти игры раньше. В них будет работать всё, кроме мультиплеера.



Руководство компании объяснило решение убрать игры из магазинов и отключить серверы низким количеством игроков. Освободившихся разработчиков направят на создание новых частей гоночной франшизы.