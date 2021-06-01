До 10 июня действует 25-процентная скидка на годовую подписку PS Plus

Игроки, у которых закончилась годовая подписка PS Plus, могут приобрести новую с 25-процентной скидкой. Если до акции подписка обошлась бы вам в 3299 рублей, то теперь её стоимость составляет 2474 рубля. Акция завершится 10 июня 2021 года. Оформить подписку можно по этой ссылке.

Отметим, что приобрести годовую подписку PS Plus можно не только в PlayStation Store, но и в розничных магазинах М.Видео, 1С Интерес и Бука.

Напомним, в июньскую подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus вошли Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown и Operation Tango.

PlayStation Plus — это платная подписка, расширяющая возможности вашей учётной записи и позволяющая максимально полно использовать возможности системы. Подписка позволяет играть в сетевые игры, загружать обновления к играм в режиме покоя, получать эксклюзивный ранний доступ к новым пробным версиям, демоверсиям и бета-тестам и скачивать бесплатные игры.