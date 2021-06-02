Американец продаёт наггетс из Mcdonald’s в форме персонажа Among Us за 3,7 млн рублей

Предпринимательский талант человека неограничен. Американец за обедом заметил сходство наггетса с костюмом из игры Among Us и выставил его на аукцион. Текущая ставка составляет более $ 50 тыс. или около 3,7 млн рублей.

Как отмечает находчивый игрок, наггетс будет доставлен к покупателю до того, как истечёт его срок годности, ведь он составляет целых 14 дней. Так что его ещё можно будет съесть.

Фото: ebay.com

Создатели Among Us вдохновлялись настольной игрой «Мафия». Цель для 4-10 игроков состоит в том, чтобы подготовить космический корабль к отлёту. Как минимум один из игроков получает роль предателя, которому нужно уничтожить всех остальных и сорвать операцию. Остальным нужно постараться вычислить предателя или успешно выполнить задание.



На данный момент игру бесплатно можно получить в Epic Games Store. Поторопитесь, ведь предложение актуально только до 3 июня!