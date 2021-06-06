Один из пользователей Reddit поделился утечкой относительно анонсов 2K на выставке E3 2021. Он отметил, что «полностью доверяет своим источникам, которые связаны с 2K». Кроме того, материал также прокомментировал известный игровой журналист Джейсон Шрайер в своём «Твиттере» — ему скинули ссылку на Reddit в ответ на одну из его публикаций относительно E3, на что журналист написал: «Да, мне было любопытно, заметят ли люди этот слух». Информацию также подтвердил журналист Джефф Грабб.
В материале на Reddit рассказано про несколько игр, информация и подробности которых могут быть раскрыты на E3. Речь идёт о NBA 2K22, спин-оффе Borderlands, игре по вселенной Marvel и экшене под рабочим названием Volt.
- На обложке NBA 2K22 будет легендарный игрок «Даллас Маверикс» Дирк Новицки. Но, вероятно, он будет на обложке только одного издания, на других версиях могут быть изображены другие спортсмены.
- Спин-офф Borderlands под названием Wonderlands: Codename Daffodil или Tiny Tina’s Wonderlands. Главным героем там станет Тина — один из персонажей игр серии и эксперт по взрывчатым веществам.
- Игра под названием «CODA» от Firaxis — это пошаговая стратегия с героями Marvel. Игру описывают как «XCOM с героями Marvel».
- Игра с рабочим названием Volt — это научно-фантастическая игра в жанре экшен, находящаяся на ранней стадии разработки. Источник автора интригующе описал её как «встречу Ктулху с Saints Row». Джефф Грабб дополнил — это новая игра от создателей Mafia III — Hangar 13.
Несмотря на подтверждение данной утечки, Шрайер отметил, что не уверен, будут ли все эти игры представлены на предстоящей игровой выставке E3 2021.
- 7 июня 2021
-
18:25
-
17:55
-
17:45
-
17:02
-
15:42
-
15:11
-
14:38
-
12:54
-
11:30
-
11:17
- 6 июня 2021
-
17:02
-
16:49
-
14:32
-
14:20
-
13:34
-
13:23
-
12:29
-
12:22
-
01:19
-
00:39
- 5 июня 2021
-
23:50
-
23:29
-
22:32
-
21:54
-
19:51
-
19:45
-
14:59
-
14:54
- 4 июня 2021
-
17:27
-
13:42
-
12:56
-
12:16
-
02:45
- 3 июня 2021
-
23:22
-
19:13