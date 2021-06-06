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На обложке NBA 2K22 будет легендарный игрок «Даллас Маверикс» Дирк Новицки

На обложке NBA 2K22 будет легендарный игрок «Даллас Маверикс» Дирк Новицки
Анастасия Климова
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Один из пользователей Reddit поделился утечкой относительно анонсов 2K на выставке E3 2021. Он отметил, что «полностью доверяет своим источникам, которые связаны с 2K». Кроме того, материал также прокомментировал известный игровой журналист Джейсон Шрайер в своём «Твиттере» — ему скинули ссылку на Reddit в ответ на одну из его публикаций относительно E3, на что журналист написал: «Да, мне было любопытно, заметят ли люди этот слух». Информацию также подтвердил журналист Джефф Грабб.

В материале на Reddit рассказано про несколько игр, информация и подробности которых могут быть раскрыты на E3. Речь идёт о NBA 2K22, спин-оффе Borderlands, игре по вселенной Marvel и экшене под рабочим названием Volt.

  • На обложке NBA 2K22 будет легендарный игрок «Даллас Маверикс» Дирк Новицки. Но, вероятно, он будет на обложке только одного издания, на других версиях могут быть изображены другие спортсмены.
  • Спин-офф Borderlands под названием Wonderlands: Codename Daffodil или Tiny Tina’s Wonderlands. Главным героем там станет Тина — один из персонажей игр серии и эксперт по взрывчатым веществам.
  • Игра под названием «CODA» от Firaxis — это пошаговая стратегия с героями Marvel. Игру описывают как «XCOM с героями Marvel».
  • Игра с рабочим названием Volt — это научно-фантастическая игра в жанре экшен, находящаяся на ранней стадии разработки. Источник автора интригующе описал её как «встречу Ктулху с Saints Row». Джефф Грабб дополнил — это новая игра от создателей Mafia III — Hangar 13.

Несмотря на подтверждение данной утечки, Шрайер отметил, что не уверен, будут ли все эти игры представлены на предстоящей игровой выставке E3 2021.

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