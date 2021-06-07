Энтузиасты воссоздали магазин IKEA в Valheim, назвав его VIKEA
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Игроки в Valheim воссоздали магазин IKEA, иронично дав ему название VIKEA — результатом они поделились на Reddit. Снаружи здание выглядит довольно похоже на магазины шведского бренда, а внутренних скриншотов создатели не выложили. Надеемся, они исправят эту оплошность — хотелось бы посмотреть на витиеватые проходы, которыми славится магазин, и заказать фирменные шведские фрикадельки в фуд-корте.
Это далеко не первое оригинальное творчество игроков Valheim — ранее мы писали о гигантской статуе робота Валли из мультика Pixar.
Valheim — это песочница на выживание, разработанная Iron Gate Studios. Игра сразу же после выхода обрела невероятную популярность. На данный момент продано более 6,8 млн копий игры.
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