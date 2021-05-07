Игрок в Valheim построил гигантскую статую робота Валли из мультика Pixar

Фанат Valheim, известный на форуме Reddit как VIXTOR-rus, построил в игре гигантскую статую робота Валли из мультфильма студии Pixar. Для создания монумента игрок установил модификацию PreciseRotation, чтобы более точно настроить расположение деталей в постройке. Также мод позволил удержать на весу большие руки робота.
Фото: Reddit
Автору удалось в деталях повторить дизайн Валли. Особенно выделяется его выражение глаз. Статуя наглядно показывает, насколько невероятные постройки можно создавать в Valheim.
Выживалка в сеттинге скандинавской мифологии вышла 2 февраля 2021 года, и на данный момент количество проданных копий превысило 6 млн. Игра до сих пор не теряет свою популярность: авторы регулярно выпускают новые патчи, добавляя новые возможности для строительства.
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