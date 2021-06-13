Starfield выйдет 22 ноября 2022 года только на ПК и Xbox Series — PS5 в пролёте

На E3 2021 была объявлена дата релиза Starfield — новой космической RPG от создателей Skyrim и Fallout 4. Игра выйдет 22 ноября 2022 года. В списке платформ указаны ПК и Xbox Series. Видимо, на PS5 тайтл не появится.
Вместе с датой релиза авторы представили дебютный CGI-трейлер. В нём ключевой персонаж игры отправляется исследовать далекий космос. Игра сразу появится в Xbox Game Pass в первый день релиза.
Одновременно с этим в Сети появились концепт-арты тайтла. На них изображены различные локации. Вероятно, это планеты, на которых будет разворачиваться действие игры.
Видео опубликовано на YouTube-канале Bethesda Softworks.
Starfield была анонсирована на Е3 2018. Тогда Тодд Говард заявил, что разработка игры ещё далека от завершения, и релиз придётся подождать.
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