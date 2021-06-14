Ушёл непобеждённым. Ana из Dota 2 покинул OG и завершил карьеру игрока

Австралийский киберспортсмен Анатан Ana Фам объявил о завершении своей профессиональной карьеры в Dota 2. Это произошло через два месяца после его возвращения в состав команды OG.

По его словам, это решение было принято после нескольких недель раздумий:

«Последние несколько лет были невероятным путешествием, и пришло время мне сказать, что я ухожу из Dota 2. Я некоторое время сомневался в этом, но теперь готов перейти в новую главу своей жизни. Короче, Dota была самой большой частью моей жизни в течение долгого времени, сейчас я начинаю находить и ценить другие вещи, которые хотелось бы узнать и исследовать.



Эта игра всегда будет занимать особое место в моём сердце, и я бесконечно благодарен сообществу Доты и тем людям, которых встретил на пути. Хочу сказать отдельное спасибо моим друзьям и семье», — отметил Ana в конце.

Напомним, вместе с командой OG игрок стал двукратным победителем The International — в 2018 и 2019 годах.

Текущий состав OG по Dota 2

Топиас Topson Таавитсайнен

Таавитсайнен Себастьян Ceb Дебс

Дебс Мартин Saksa Саздов

Саздов Йохан n0tail Сундштайн