Поклонники The Elder Scrolls задизлайкали новую игру от создателей Dishonored и Prey

13 июня в рамках конференции Xbox на E3 2021 был представлен иммерсивный шутер от первого лица с открытым миром Redfall. Игра разрабатывается студией Arkane Austin и будет выпущена на ПК и Xbox Series летом 2022 года.

Игра была встречена геймерами по-разному: кому-то она понравилась, кто-то ожидал от студии анонса сиквела одного из популярных проектов, а не нового IP, а поклонники The Elder Scrolls оставили множество дизлайков: на 7,3 тысячи лайков у видео приходится 1,5 тысячи дизлайков.

Проблема в том, что из-за слухов многие думали, что Redfall окажется долгожданной новой TES 6. Об этом начали говорить ещё в 2018-м, когда Bethesda ZeniMax Media начала вести споры о товарном знаке Redfall. Именно тогда появились предположения, что это может быть The Elder Scrolls 6. И несмотря на то, что такая информация никогда не подтверждалась, в это поверили многие фанаты вселенной. Надеемся, что и о TES 6 мы услышим в ближайшее время, а пока остаётся только ждать.