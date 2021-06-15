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Трейлер и дата выхода Metroid 5 от Nintendo

Nintendo анонсировала Metroid 5 — игра выйдет в октябре 2021 года
Денис Абрамов
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Во время трансляции Nintendo Direct на Е3 2021 японский издатель анонсировал пятую часть Metroid. Это 2D-экшен, который выйдет только на Nintendo Switch. Релиз игры запланирован на 8 октября 2021 года.

Вместе с анонсом разработчики представили дебютный трейлер тайтла с фрагментами геймплея. В отрезках с игровым процессом Самус пытается убежать от агрессивного робота. В конце ролика он настигает главную героиню, и в этот момент на экране внезапно появляется подзаголовок тайтла — Dread.

Видео опубликовано на YouTube-канале GameXplain.

Серия Metroid — одна из ключевых для Nintendo. Игры серии выходили на всех платформах японского издателя, дебютный тайтл появился ещё в 1986 году на NES. В Nintendo также добавили, что разработка Metroid Prime 4 продолжается — до этого её несколько раз перезапускали. Её дата релиза неизвестна.

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