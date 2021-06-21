Покупатели о продаже PS5 в DNS: театральная постановка с RTX вас так ничему не научила

21 июня в DNS прошла новая продажа ограниченной партии PlayStation 5. Консоль была доступна для покупки по цене в 50 тыс. рублей, но, судя по комментариям, пользователи испытывали те же проблемы, что и при покупке видеокарт GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. У них плохо прогружался сайт и не оформлялся заказ даже после нахождения товара в корзине.

«Кто успел купить?», — спросили под темой. «Перекупы», — ответили другие.



«Господа, неужели вы до сих пор продолжаете верить, что где-то что-то продавалось? Театральная постановка с RTX вас так ничему не научила. Очнитесь», — написал другой пользователь.

«В 9.55 мск уже была в корзине, но к оплате так и не прошла, сидел час эти капчи нажимал и всё одно и то же. Проверил соседние города — тоже самое. И где адекватность распродажи?», — написал пользователь под никнеймом Happy_rus.

Отвечая на этот комментарий, один из покупателей отметил, что всё-таки сумел приобрести консоль. Для доказательства своих слов он выложил даже скрин:

«Хаха, за пять минут уже всё распродали до начала продаж официальных», — сообщил пользователь под никнеймом BISaimon.



Другие пользователи сообщают, что в Москве и Санкт-Петербурге приобрести консоль было просто невозможно:



«Утром, когда проверял, сначала вылезала ошибка, что товар отсутствует в продаже, потом появилась страница с консолью и кнопкой уведомить о поступлении. Сейчас снова на страницу с ошибкой перекидывает», — написал пользователь с одного из перечисленных городов.