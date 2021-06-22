Названы самые быстрые видеокарты стоимостью до 50 тыс. рублей в июне 2021 года

Российский оверклокерский портал Overclockers назвал лучшие видеокарты стоимостью до 50 тыс. рублей.

Сайт протестировал следующие видеокарты:

GeForce RTX 2070 Super

GeForce RTX 2070

GeForce RTX 2060 Super

GeForce RTX 2060

Radeon RX 5700 XT

Radeon RX 5700

Radeon RX 5600 XT

По соотношению цена / производительность первое место заняла видеокарта GeForce RTX 2060. На втором месте расположились GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5600 ХТ. На третьей позиции оказалась GeForce RTX 2070. При этом безоговорочным лидером по производительности является GeForce RTX 2070 Super. Она опередила всех своих конкурентов почти во всех играх.

Вопрос — в цене. Портал выделил самые быстрые видеокарты до 50 тыс. рублей, но многие из них на сегодняшний день не купить за названную стоимость. На том же Авито на GeForce RTX 2070 Super установлен средний ценник на уровне 70 тыс. рублей. Да и более слабую GeForce RTX 2070 за 50 тыс. рублей тоже не купить. Её предлагают взять в среднем за 55–60 тыс. рублей.