Основатель группы «Мираж» собирается засудить разработчиков Atomic Heart

Представители группы «Мираж» связались с изданием App2Top.ru, чтобы объяснить свою позицию по удалению трейлера игры Atomic Heart, в котором прозвучала композиция «Музыка нас связала». По словам основателя группы Андрея Литягина, разработчики не имели права вставлять в своё видео данный трек, так как не договорились об этом с автором музыки. То бишь, с ним.

Официальная причина удаления ролика с официального YouTube-канала московской студии Mundfish (разработчика Atomic Heart) — нарушение прав.

«В очередной раз меня изощрённо пропиратили и выставили этаким чудовищем в глазах продвинутых геймеров всей планеты. Ребята, я с высшим образованием и представляю, сколько денег Mundfish в теории могла вложить в разработку такой игры. То, что просили мы – это для них не более чем чаевые в ресторане. И не надо дурить голову молодым геймерам, замершим в ожидании вожделенного релиза! Mundfish уже валяет дурака почти два месяца, наши переговоры стали напоминать анекдот и в результате они просто сунули голову в песок и перестали выходить на связь. Мы им говорили, что у НМИ нет необходимого им объёма прав на мою композицию «Музыка нас связала», предлагали: ребята, типа давайте порешаем всё цивилизованно и делайте что хотите с вашим Atomic Heart! Пожадничали? А теперь, господа, я из вашего релиза сделаю судебный кошмар на долгие годы! Вы как минимум уже себе заработали негативную репутацию. Оно того стоило?» — заявил Андрей Литягин.

Глава студии Mundfish Роберт Багратуни ответил на публичные претензии Андрея Литягина следующим комментарием:



«Вы, уверен, в курсе, что трейлер, который мы показывали на игровой выставке Е3, был заблокирован на нашем канале по требованию «правообладателя». В комментах, конечно, сразу стали угарать, что мы просто взяли композицию и вставили её в трейлер. Спешу отметить: с таким подходом вы на E3 с трейлером никогда не выпуститесь.



Только что по этой ситуации дал свой комментарий композитор Литягин. Он сказал, что сделает нам «судебный кошмар на долгие годы», что у него высшее образование, и поэтому может посчитать, сколько стоит разработка нашей игры, и именно поэтому мы должны платить много денег. Именно так он аргументирует стоимость использования трека.



Чтобы вставить песню в трейлер на Е3, мы обратились в одно из крупнейших агентств на рынке, в «Национальное Музыкальное Издательство». Там нам показали лицензионный договор с композитором об использовании трека, где он передаёт большой перечень прав, включая право на переработку. Его подпись есть в конце документа. После того, как мы уже заключили договор, нам пишет человек по фамилии Черкасов и говорит: «Купите права ещё и здесь». Мы в ответ: «Окей, докажите сначала, что у вас есть на это юридические основания». На протяжении более чем двух месяцев он так и не предъявил документов, на основании которых мы были «должны купить права ещё и у него».



С композитором официальный представитель нас тоже не связал. Он просто говорил: «НМИ вас разводит, прав на «Мираж» у них нет, композитор в истерике, либо заплатите в несколько раз больше, чем вы уже заплатили НМИ, либо бан».



Ещё раз: композитор на связь с нами не вышел, но при этом утверждает, что мы засунули голову в песок. Никаких договорённостей по факту обращения Черкасова достигнуто не было, юридических документов, доказывающих, что НМИ не правы, предоставлено не было.

Дальше вообще классно. Трейлер блокируют, а композитор Литягин, так и не выйдя с нами на связь лично, сразу даёт публичный комментарий: что мы не имели права редактировать композицию (мы использовали фонограмму, которую нам предоставили «НМИ», без каких-либо изменений, противоречащих договору), а деньги, которые он просит, это для нас «чаевые в ресторане».



Я так понимаю, что «Мираж» собирает чаевые уже давно: там уже три или четыре судебных иска, постоянные делёжки прав, о которых мы узнали только сейчас, когда нас начали затягивать в это болото, — ответил Роберт Багратуни.