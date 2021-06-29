Square Enix включила GTA 6 в свой опрос о предстоящих играх. Фанаты серии насторожились

Поклонники серии GTA были удивлены, когда японская компания Square Enix включила в свой опрос GTA 6. В данном опросе игроки должны были выбрать предстоящие игры, о которых они знают или слышали. Все эти игры уже были анонсированы официально, кроме GTA 6. Фанаты серии заподозрили Square Enix в том, что она случайно слила существование GTA 6.

Фото: dexerto.com

«Ээээ, ребята, вы что-то знаете, чего не знаем мы? Ваш опрос выглядит довольно подозрительно», — написал один из пользователей.

Новость опубликовали на форуме Reddit, где игроки начали размышлять, что это может значить. Большинство из них пришло к выводам, что Square Enix ничего не знает о GTA 6 и включила игру в свой опрос ради хайпа.

«Очевидно, что GTA 6 в конце концов выйдет, поэтому не понимаю всеобщего ажиотажа от попадания игры в этот опрос», — сказал другой игрок.

Ранее инсайдер Том Хендерсон сообщил, что релиз шестой части GTA не стоит ждать раньше 2024 года. По его информации, Rockstar не анонсирует GTA 6, потому что хочет дождаться того момента, когда консолями нового поколения сможет обладать большинство игроков.



Одним из героев следующей части GTA станет девушка. Она окажется самой умной во всей группе и будет заниматься хакерством. Действие игры будет происходить в современном Вайс-Сити, а не в 80-х годах прошлого века, а разработчики планируют добавлять целые локации в обновлениях.