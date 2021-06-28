Инсайдер: GTA 6 выйдет не раньше 2024 года, а одним из героев будет девушка

Инсайдер Том Хендерсон сообщил новую информацию о пока неаносированной GTA 6. Он говорит, что релиз шестой части не стоит ждать раньше 2024 года. Игра будет выпущена на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. По информации Тома, Rockstar не анонсирует GTA 6, потому что хочет дождаться того момента, когда консолями нового поколения сможет обладать большинство игроков.

В следующей GTA одним из героев станет женщина. Этот слух мы слышим не в первый раз, но Хендерсон говорит, что эта девушка окажется самой умной во всей группе и будет заниматься хакерством. Действие игры будет происходить в современном Вайс-Сити, а не в 80-х годах прошлого века, как сообщалось ранее.

Разработчики будут добавлять целые локации после выхода игры, так что теоретически карта в новой части GTA будет постоянно развиваться и расширяться с выходом новых обновлений. Учитывая этот факт, GTA 6 может никогда не устареть. Достаточно посмотреть на GTA 5, которая остаётся популярной даже спустя восемь лет после своего релиза.