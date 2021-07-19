Актёр из игры The Last of Us получил роль в экранизации боевика

У актёрского состава телевизионной адаптации The Last of Us пополнение. К проекту присоединились сразу три человека. Среди них — Джеффри Пирс. Он играл Томми, брата Джоэла в двух частях серии Naughty Dog. Об этом сообщило издание Deadline.
В образе Томми в экранизации появится Гэбриел Луна («Агенты Щ.И.Т»). Пирс, по всей видимости, исполнит роль героя, созданного специально для шоу HBO. Актёр сыграет Перри — повстанца в одной из охраняемых карантинных зон. Перри — второстепенный персонаж. Он появится в нескольких эпизодах сериала.
Это уже не первый актёр дубляжа, который присоединился к актёрскому составу сериала. Мерл Дэндридж, которая исполнила Марлен в The Last of Us, исполнит роль своего персонажа и в экранизации.
Джеффри Пирс, Кон О'Нил и Мюррей Бартлетт
Также в The Last of Us сыграют Кон О'Нил и Мюррей Бартлетт. Они получили роли выживших Билла и Фрэнка. Обитать одинокие персонажи будут в брошенном городе. О'Нил играл в мини-сериале «Чернобыль» — он был в образе Виктора Брюханова, директора ЧАЭС. Бартлетта вы могли видеть в нескольких эпизодах «Железного кулака», которым занимались Marvel и Netflix.
- 19 июля 2021
-
11:45
-
11:17
-
11:04
-
10:41
-
04:26
-
03:35
-
03:04
-
02:50
-
02:23
- 18 июля 2021
-
23:27
-
21:11
-
13:44
-
00:05
- 17 июля 2021
-
22:09
-
21:40
-
10:26
-
09:37
-
00:52
-
00:36
- 16 июля 2021
-
17:20
-
16:35
-
16:14
-
15:18
-
12:31
- 15 июля 2021
-
21:33
-
19:17
-
18:58
-
18:42
-
18:26
-
17:05
-
16:49
-
16:05
-
15:42
-
14:59
-
12:43