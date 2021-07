Актёр из игры The Last of Us получил роль в экранизации боевика

У актёрского состава телевизионной адаптации The Last of Us пополнение. К проекту присоединились сразу три человека. Среди них — Джеффри Пирс. Он играл Томми, брата Джоэла в двух частях серии Naughty Dog. Об этом сообщило издание Deadline.

В образе Томми в экранизации появится Гэбриел Луна («Агенты Щ.И.Т»). Пирс, по всей видимости, исполнит роль героя, созданного специально для шоу HBO. Актёр сыграет Перри — повстанца в одной из охраняемых карантинных зон. Перри — второстепенный персонаж. Он появится в нескольких эпизодах сериала.

Это уже не первый актёр дубляжа, который присоединился к актёрскому составу сериала. Мерл Дэндридж, которая исполнила Марлен в The Last of Us, исполнит роль своего персонажа и в экранизации.

Джеффри Пирс, Кон О'Нил и Мюррей Бартлетт

Также в The Last of Us сыграют Кон О'Нил и Мюррей Бартлетт. Они получили роли выживших Билла и Фрэнка. Обитать одинокие персонажи будут в брошенном городе. О'Нил играл в мини-сериале «Чернобыль» — он был в образе Виктора Брюханова, директора ЧАЭС. Бартлетта вы могли видеть в нескольких эпизодах «Железного кулака», которым занимались Marvel и Netflix.