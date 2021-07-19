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Актёр из игры The Last of Us получил роль в экранизации боевика

Актёр из игры The Last of Us получил роль в экранизации боевика
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У актёрского состава телевизионной адаптации The Last of Us пополнение. К проекту присоединились сразу три человека. Среди них — Джеффри Пирс. Он играл Томми, брата Джоэла в двух частях серии Naughty Dog. Об этом сообщило издание Deadline.

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В образе Томми в экранизации появится Гэбриел Луна («Агенты Щ.И.Т»). Пирс, по всей видимости, исполнит роль героя, созданного специально для шоу HBO. Актёр сыграет Перри — повстанца в одной из охраняемых карантинных зон. Перри — второстепенный персонаж. Он появится в нескольких эпизодах сериала.

Это уже не первый актёр дубляжа, который присоединился к актёрскому составу сериала. Мерл Дэндридж, которая исполнила Марлен в The Last of Us, исполнит роль своего персонажа и в экранизации.

Джеффри Пирс, Кон О'Нил и Мюррей Бартлетт

Джеффри Пирс, Кон О'Нил и Мюррей Бартлетт

Также в The Last of Us сыграют Кон О'Нил и Мюррей Бартлетт. Они получили роли выживших Билла и Фрэнка. Обитать одинокие персонажи будут в брошенном городе. О'Нил играл в мини-сериале «Чернобыль» — он был в образе Виктора Брюханова, директора ЧАЭС. Бартлетта вы могли видеть в нескольких эпизодах «Железного кулака», которым занимались Marvel и Netflix.

Премьера первого сезона сериала The Last of Us запланирована на 2022 год. Первый сезон получит 10 эпизодов. Дебютную серию поставит российский кинорежиссёр Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота»). Также среди режиссёров проекта фигурируют Али Аббаси («На границе миров») и Ясмила Жбанич («Грбавица»).
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