Названа стоимость одного эпизода сериала The Last of Us

Бюджет сериала The Last of Us превышает 10 миллионов долларов за один эпизод. Информацией о производстве шоу в Канаде поделилось издание CTV News, ссылаясь на президента IATSE 212 Дэмиена Пэтти. Компания предоставляет локации для съёмок сериала — сейчас она задействована в производстве The Last of Us от HBO.

Сериал The Last of Us основан на сюжете одноимённой серии игр студии Naughty Dog. Первая часть вышла в 2013 году. Вторая — в 2020 году. Суммарно обе игры получили более 170 наград.

Точную сумму Петти не назвал. Дамиан сообщил, что производство одного эпизода превышает восьмизначную сумму. Это крупнейший проект, над которым сейчас работают на территории страны. По словам президента профсоюза IATSE 212 Дэмиена Пэтти, это положительно отражается на местной экономике.

Сейчас съёмки проходят в провинции Альберта (Канада). Часть съёмок пройдёт в канадском городе Форт Маклеод, где ранее снимали «Охотников за привидениями: Наследники». Жители Форт Маклеода говорят, что специально для съёмок сериала витрины некоторых магазинов изменили. Например, аптека стала мебельным магазином — это путает местных жителей, которые ещё не знают, что это необходимо для шоу The Last of Us.

Новость по теме ЛГБТК-сообщество назвало The Last of Us: Part II лучшей видеоигрой

По словам Пэтти, в проекте HBO задействованы сотни технических специалистов. К производству сериала подготовка велась на протяжении полугода. Пэтти добавил, что съёмки займут 12 месяцев. Создатели сериала официально не называли никаких сроков, в том числе точную дату или окно выпуска.

Премьера первого сезона сериала The Last of Us запланирована на 2022 год. Первый сезон получит 10 эпизодов. Дебютную серию поставит российский кинорежиссёр Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота»). Также среди режиссёров проекта фигурируют Али Аббаси («На границе миров») и Ясмила Жбанич («Грбавица»).