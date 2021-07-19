Российские энтузиасты обновили вторую главу Half-Life: Blue Shift
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Группа российских разработчиков-энтузиастов HECU Collective выпустила вторую главу фанатского ремейка Half-Life: Blue Shift на базе Black Mesa. Релиз состоялся 16 июля 2021 года. Модификация доступна на ModDB и Steam Workshop.
Первая глава фанатского ремейка вышла в середине марта 2021 года. Для её работы необходима оригинальная Black Mesa. Разработка началась в феврале. А вот оригинальная Half-Life: Blue Shift вышла в июне 2001 года. За разработку игры отвечала студия Gearbox Software совместно с Valve.
Над фанатским ремейком спин-оффа Blue Shift работает группа российских энтузиастов, создателей модификаций, HECU Collective. Помимо выпуска ремейка второй главы, авторы выпустили обновление для первого эпизода. Разработчики планируют в дальнейшем выпускать эпизоды по отдельности.
События в спин-оффе Blue Shift разворачиваются одновременно с Half-Life. Правда, главным героем шутера стал рядовой охранник Барни Калхаун. Он стал одним из участников Сопротивления в Half-Life 2.
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