Группа спидраннеров прошла Half-Life 2 из конца в начало за 13 минут

Спидраннеры сообщества SourceRuns прошли Half-Life 2 «задом наперёд» за 13 минут. Это стало возможным благодаря модификации, которая позволяет пройти Half-Life 2 не с начала, а с конца.
Игроки начали свой путь на вершине Цитадели, постепенно продвигаясь в начало игры, когда Гордон Фримен прибывает на вокзал Сити-17. Итоговое прохождение игры заняло 13 минут на лёгком уровне сложности. В скоростном прохождении участвовало 12 спидраннеров.
Каждый участник отвечал за свои участки игры. Забег разделили на 982 сегмента. Все куски были склеены в один ролик. В общей сложности на запись прохождения ушло 345 дней. Не удивляйтесь, что игроки двигались спиной: в таком положении персонаж перемещается гораздо быстрее.
Видео опубликовано на YouTube-канале SourceRuns.
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