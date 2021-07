«Ситилинк» прокомментировал снижение цен на игры Sony в России

19 июля стало известно о снижении стоимости игр Sony. Изменения коснулись цен в розничных магазинах России. «Чемпионат» обратился за комментарием к «Ситилинку». Пресс-служба компании эксклюзивно рассказала «Чемпионату», что в связи с федеральным снижением цен, у официальных партнёров Sony изменилась стоимость некоторых игр. Об этом «Чемпионату» сообщил Денис Чернов, руководитель группы закупок аксессуаров и сетевого оборудования «Ситилинк».

Новость по теме В России подешевели игры Sony: The Last of Us 2 и Death Stranding

«С 12 июля снизились цены на Ghost of Tsushima и Death Stranding, а с 19 июля — на Days Gone и Last of Us: Part II. Новая цена дает больше возможностей пользователям познакомиться с одними из последних игр, которые выпущены для приставок старого поколения», — рассказал Денис Чернов эксклюзивно изданию «Чемпионат».

Также сейчас в PlayStation Store проходит масштабная летняя распродажа видеоигр. Пользователям доступны скидки до 60%. Распродажа продлится до 18 августа.