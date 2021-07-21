Российские киберспортсмены Team Spirit показали новый мерч с Nike

Российская киберспортивная организация Team Spirit представила новую коллекцию мерча. Одежду разработали совместно с техническим партнёром Nike. Об этом «Чемпионату» сообщили в Team Spirit.

Новая линейка получила название SPIRITED. Дизайнеры позиционируют её как «удобная уличная одежда, которая подойдёт не только для тех, кто хочет поддержать команду во время самых жарких матчей международных турниров, но и для тех, кто хочет выделиться своим чувством вкуса в повседневной жизни».

Представители Team Spirit рассказали «Чемпионату», что при создании коллекции дизайнеры отталкивались от ребрендинга, который компания запустила в начале 2021 года. Также стало известно, что к разработке мерча организация привлекла локальных креаторов: креативного директора @_planetparanoid и креативного фотографа @chknasty. В Team Spirit добавили «Чемпионату», что у каждого креатора была своя небольшая команда, чьи члены внесли вклад в разработку мерча.

В организации рассказали, что дизайнеры коллекции стремились сохранить минимализм цветовой гаммы, при этом «преобразив и переосмыслив фирменного дракона» с эмблемы клуба. Вдохновением для коллекции послужило сообщество творческих людей, которые разделяют ценности Team Spirit. В коллекцию вошли футболки, кеды, худи, штаны и крюнек.