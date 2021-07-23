Музыка из видеоигр прозвучала на открытии Олимпийских игр в Токио

В Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр. Во время этого мероприятия, когда проходил двухчасовой парад спортсменов, играла музыка из видеоигр. Об этом сообщило издание AP.

Оркестровая смесь песен из культовых японских видеоигр послужила саундтреком к параду стран на церемонии открытия. В аранжировку вошли песни из игр, разработанных SEGA, Capcom и Square Enix. В Японии музыка, которую создают для игр, считается формой искусства.

Композиторы видеоигр известны в Японии. Например, музыка к игре NieR, которая прозвучала на параде, три раза попадала в японские музыкальные чарты. Также во время парад атлетов играла музыка из Drago Quest, Final Fantasy, Monster Hunter, Ace Combat, Kingdom Hearts, Soulcalibur, Sonic the Hedgehog и многих других видеоигр.