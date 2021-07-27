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Официальный аккаунт «Ведьмака» поздравил Виталину Бацарашкину с победой в Олимпиаде

Официальный аккаунт «Ведьмака» поздравил Виталину Бацарашкину с победой в Олимпиаде
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Официальный «твиттер» игры «Ведьмак» поздравил российскую спортсменку Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпийских играх в Токио.
«Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем! Мы надеемся, что медальон ведьмака принесёт вам удачу и на соревнованиях по стрельбе с 25 метров в четверг!», — говорится в публикации.

Виталина увлекается видеоиграми и в частности — серией The Witcher. На Олимпийских играх девушка выступала с медальоном из «Ведьмака».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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