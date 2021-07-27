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Путин поздравил гимнасток с победой на Олимпиаде-2021

Путин поздравил гимнасток с победой на Олимпиаде-2020
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Президент России Владимир Путин поздравил российских гимнасток, которые завоевали золотые медали на Играх в Токио.

«Впервые Россия выиграла олимпийское «золото» в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. От души поздравляю вас с заслуженной победой. Этот успех стал достойной наградой за ваш талант и упорство в достижении поставленных целей, за дух товарищества, сплочённость и красивое, грациозное исполнение самых сложных элементов. Обойдя именитых соперниц в честной и бескомпромиссной борьбе, вы вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений, оправдали надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков, почитателей спортивной гимнастики», — говорится на официальном сайте Кремля.

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