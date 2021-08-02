В штаб-квартиру корейского клуба Gen.G проник вооружённый мужчина — обошлось без жертв

В главный офис корейского киберспортивного клуба Gen.G в Сеуле пробрался вооружённый мужчина. Он пытался дойти до комнат игроков, но охрана вовремя среагировала и вывела незнакомца из здания. Какую цель ставил перед собой мужчина, так и не выяснилось. Об этом происшествии сообщили представили клуба на странице в «Твиттере».

Генеральный директор Gen.G Арнольд Хур отметил, что произошедшее поразило весь клуб. Он обозначил обеспечение безопасности игроков приоритетной задачей организации. Для решения этой проблемы Хур обратился к местным властям.

Организация обязалась реагировать на все угрозы в сторону игроков клуба. Даже если это будет сделано в шутку, наказание будет выполнено по всем мерам строгости.

Gen.G была основана в 2017 году. У клуба есть штаб-квартиры в Лос-Анджелесе, Шанхае и Сеуле. Организация представлена в Overwatch, Fortnite, PUBG, Valorant и многих других дисциплинах.