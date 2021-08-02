«Иди ко мне, s1mple». Маскот G2 Esports бросил шуточный вызов снайперу NAVI

Плюшевый самурай Sami в шутку вызвал снайпера Natus Vincere Александра «s1mple» Костылева на дуэль в CS:GO. Фото маскота европейского клуба изобразили на фоне карты Dust 2, в руках у него AWP в скине Dragon Lore.
Маскот Sami появился в конце июля. Его анонсировали целой серией твитов, которая развернулась в небольшую историю. Изначально плюшевый самурай решил оспорить место руководителя G2 Esports с Карлосом ocelote Родригесом. Затем он избил CEO и провозгласил себя новым главой клуба.
Sami появляется и в других активностях с игроками клуба. Например, участник состава по League of Legends Карл «Rekkles» Ларссон дал интервью в начале августа, где поделился успехами команды. Рядом с ним сидел Sami — будто следил, чтобы киберспортсмен не сказал ничего лишнего.
В начале августа s1mple оказался вовлечён в политический скандал, который разгорелся вокруг записи его стрима от 2020 года. Во время трансляции у украинца спросили мнение о Крыме, задав вопрос: «Крым украинский или российский?» Костылев ответил «Российский», за что навлёк на себя гнев комьюнити и потенциальные проблемы с правоохранительными органами страны. Подробнее об этом читайте в нашем тексте.
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