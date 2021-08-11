Звезда стримов Dr Disrespect откроет студию для разработки королевской битвы

Стример Гай «Dr Disrespect» Бим объявил в твиттере о поиске руководителя своей игровой студии. Бим планирует открыть студию совместно с платформой BoomTV. Первой игрой станет AA/AAA-тайтл. Также к разработке стример планирует привлечь нескольких блогеров.

В описании вакансии говорится, что специалист должен обладать опытом работы в пять лет. Ему нужно будет управлять командной для разработки игры на ПК и консоли. Про сам тайтл известно мало. Это будет королевская битва с вертикальным геймплеем, её рабочее название — Vertical BR. Игроки будут сражаться в здании, в котором начался пожар. Деталей про саму студию пока нет.

Впервые про создание игры Dr Disrespect заговорил в 2018 году. Гай Бим выражал желание сделать что-то конкурентное с Apex Legends и Call of Duty: Warzone. В этом году стример перешёл от слов к действиям. Vertical BR находится на самой ранней стадии разработки, так что пока нет даже примерной даты выхода.

Dr Disrespect проводил свои прямые трансляции на твиче с 2016 года. В 2020 году стримера забанили по неизвестным причинам. С тех пор он проводит прямые эфиры на YouTube.

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