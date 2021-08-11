Авторы PUBG Mobile выделили 100 миллионов долларов на поддержку контент-мейкеров

Авторы PUBG Mobile на официальном сайте игры объявили о запуске программы поддержки создателей контента под названием Next Star. Они будут поощрять контент-мейкеров различными бонусами. Это могут быть как денежные вознаграждения, так и предоставление раннего доступа к эксклюзивным материалам игры и другим обновлениям. На Next Star выделили 100 миллионов долларов.
Чтобы принять участие в программе, нужно иметь как минимум 50 тысяч подписчиков на одной из платформ, среди которых YouTube, Twitch и TikTok. Второе условие — быть активным в социальных сетях, общаться с аудиторией и быть открытым к различным предложениям.
Однако доступ к Next Star сразу же получат не все. Сначала программа будет доступна пользователям из Ближнего Востока, Турции, Юго-Восточной Азии и Южной Азии. Жители других стран получат возможность принять участие через какое-то время.
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