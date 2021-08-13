Стали известны даты проведения больших распродаж в Steam в 2021 году

Сервис SteamDB опубликовал даты проведения трёх крупных распродаж в Steam. Если верить утечке, то хэллоуинская акция пройдёт с 28 октября по 1 ноября, осенняя продлится с 24 по 30 ноября, а новогодняя — с 22 декабря по 5 января.

Официальной информации по поводу проведения акций от Valve не было. Обычно компания анонсирует даты распродаж за несколько дней до их начала. Подобные утечки практически всегда оказываются правдивыми, так что этим данным можно верить.

С 1 по 7 октября в Steam в пройдёт фестиваль Next Fest, в рамках которого игроки смогут попробовать сотни различных демоверсий. Также состоится фестиваль цифровых настольных игр. Он продлится с 21 по 25 октября.

12 августа студия 11 Bit анонсировала Frostpunk 2. Сюжет игры развивается спустя 30 лет после оригинала. Авторы добавили новый слой настроения жителей, из-за чего пользователям предстоит столкнуться с неожиданными трудностями.