Microsoft будет ловить пиратов с помощью блокчейна и платить криптовалюту тем, кто их сдал

Microsoft объединилась с китайской компанией Alibaba и Университетом Карнеги-Меллона для создания системы борьбы с пиратством. Она называется Argus, а разработали её на основе основе блокчейна Ethereum. По словам Microsoft, система абсолютно безопасна и прозрачна.
С помощью Argus можно отследить первоисточник пиратского контента. В этом поможет особый алгоритм, который разработали компании. Особенность системы в том, что она позволит получать вознаграждение добровольцам, которые сами найдут пиратский контент. Выплаты будут производиться в криптовалюте, конкретные суммы неизвестны.
Microsoft тестирует систему, её показ состоится в конце сентября на Международном симпозиуме по надёжным распределённым системам.
В Watch Dogs: Legion пройдёт кроссовер с Assassin's Creed. Обновление с ассасином Дарси выйдет в конце августа.
- 18 августа 2021
-
16:21
-
15:05
-
14:07
-
13:38
-
13:07
-
12:36
-
11:18
- 17 августа 2021
-
21:11
-
19:25
-
18:45
-
18:25
-
18:07
-
16:47
-
16:45
-
15:41
-
14:54
-
14:28
-
13:13
-
12:18
-
12:17
-
12:03
-
04:35
-
04:20
-
04:09
-
03:57
-
00:21
- 16 августа 2021
-
20:10
-
19:49
-
19:48
-
18:44
-
18:37
-
17:56
-
16:48
-
15:33
-
15:08