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Microsoft будет ловить пиратов с помощью блокчейна и платить криптовалюту тем, кто их сдал

Microsoft будет ловить пиратов с помощью блокчейна и платить криптовалюту тем, кто их сдал
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Microsoft объединилась с китайской компанией Alibaba и Университетом Карнеги-Меллона для создания системы борьбы с пиратством. Она называется Argus, а разработали её на основе основе блокчейна Ethereum. По словам Microsoft, система абсолютно безопасна и прозрачна.

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С помощью Argus можно отследить первоисточник пиратского контента. В этом поможет особый алгоритм, который разработали компании. Особенность системы в том, что она позволит получать вознаграждение добровольцам, которые сами найдут пиратский контент. Выплаты будут производиться в криптовалюте, конкретные суммы неизвестны.

Microsoft тестирует систему, её показ состоится в конце сентября на Международном симпозиуме по надёжным распределённым системам.

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