Ассасин будущего Дарси появится в Watch Dogs: Legion в конце августа

Разработчики Watch Dogs: Legion из Ubisoft показали геймплей дополнения-кроссовера с Assassin's Creed. Обновление будет доступно в экшене уже 24 августа. Видео с анонсом можно посмотреть ниже — в ролике показаны кадры игрового процесса и рассуждения о жизни ассасинов.

Новым играбельным персонажем станет Дарси. Она выступит одним из членов Братства ассасинов. За неё можно будет проходить миссии как в одиночной кампании, так и в сетевом режиме. Также авторы расширят сюжетную линию и устроят несколько внутриигровых событий.

Сыграть за Дарси смогут лишь те игроки, у которых куплен сезонный пропуск. Его можно приобрести в PS Store за 2849 рублей или на сайте Ubisoft для ПК за 1669 рублей. Watch Dogs Legion доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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