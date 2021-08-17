Инопланетяне в играх: захватчики или соседи с других планет?

Часто они очень похожи на нас, такие же непредсказуемые и странные.

Существует ли жизнь на Марсе? А на Юпитере? Венере? Или глубины космоса безжизненны, и представители человечества так и останутся единственными разумными созданиями на сотни тысяч световых лет? Поиском ответов на эти и другие вопросы занимаются величайшие учёные планеты. Ну а пока они ничего не нашли, инопланетян пытаются изобразить писатели, сценаристы и, самое главное, создатели игр.

Разработчики из многих известных студий подхватили все звучавшие ранее идеи и наработки и вывели их на новый уровень. Благодаря их стараниям геймеры познакомились с десятками внеземных рас, новыми галактиками и древними планетами. Игрокам повстречались сотни тысяч форм жизни: от жестоких завоевателей до миролюбивых исследователей. Непохожие на человека герои стали полноценными участниками повествования, с понятной людям мотивацией. Но как именно подобное случилось? В данном материале мы рассмотрим путь, проделанный инопланетянами в видеоиграх. Поехали!

В 1978 году вышла Space Invaders, одна из прародительниц сеттинга

Space Invaders

Образ таинственных обитателей космических глубин в культуре встречался давно. Первые заметные литературные труды на эту тематику появились ещё в XIX веке. Другое дело, что это не было чем-то особо заметным и популярным. Но уже тогда сложились базовые представления об их внешности. Достаточно упомянуть Герберта Уэллса и его обитателей Луны селенитов — гуманоидов с хрупким телосложением, большой головой и серой кожей.

Ситуация кардинально изменилась во второй половине ХХ века. Зародившаяся уфология вовсю трубила о летающих тарелках, телевидение пересказывало истории о похищении людей, а киноделы и литераторы с удвоенной силой проталкивали инопланетную истерию в массы. Благодаря этому пришельцы заняли прочное место в массовой культуре. Одновременно образ внеземного существа окутан своеобразным ореолом загадочности и сомнения. Если условные орки или эльфы подсознательно воспринимаются как нечто вымышленное, то, в очередной раз разглядывая звёздное небо, невольно думаешь: «А вдруг всё же мы не одни?»

Space Invaders

В видеоиграх инопланетяне появились практически одновременно с зарождением индустрии. Из-за технологических ограничений о проработанных моделях говорить не приходилось. Вместо этого создатели обычно использовали изображение летающих кораблей, которые игрокам требовалось уничтожить. Первый серьёзный шаг вперёд случился в 1978 году с выходом Space Invaders. Местные противники были похожи на кальмаров с щупальцами, глазами и ртом. Подобную особенность геймдизайнер Томохиро Нисикадо объяснял тем, что анимации лучше всего работали с рядовыми солдатами, а расстреливать людей в то время было неэтично. При придумывании внешности врагов разработчик вдохновлялся книгой «Война миров». Феноменальный успех игры спровоцировал появление множества клонов, копировавших всё подряд: от механик стрельбы до дизайна злодеев.

Спустя четыре года другой подобный тайтл едва не похоронил всю игровую индустрию. Речь о E.T. 1982 года. Игра по мотивам фильма Стивена Спилберга оказалась настолько провальной, что картриджи пришлось буквально закапывать в пустыне. Не будем надолго останавливаться на этой истории, иначе наш рассказ уйдёт совсем в другое русло. Но напишите в комментариях, если хотите прочитать об этом.

Flashback

Следующего более или менее заметного тайтла с пришельцами на переднем плане пришлось ждать до 1992 года. Студия Delphine Software выпустила платформер Flashback, где главный герой боролся с инопланетными захватчиками, которые внедрились в человеческое общество. Чтобы не усложнять работу с моделями и анимацией, противников представили в виде обычных людей. Авторы X-COM: UFO Defense пошли дальше, собрав в местном бестиарии все заметные образы, от классических «серых человечков» до рептилоидов и инсектоидов.

X-COM: UFO Defense

Схожий подход применила Valve при разработке первой Half-Life. Гейб Ньюэлл и компания изобразили инопланетян совершенно иначе. А также добавили особенность: вместо массового геноцида захватчики из другого измерения использовали людей в своих целях. С развитием технологий разработчики создавали комплексные и проработанные миры, где спокойно уживалось множество видов. Космические обитатели стали оригинальными полноценными персонажами, с мотивацией и узнаваемым характером.

Чаще инопланетян представляли злыми агрессорами…

Serious Sam 4

Долгое время инопланетяне демонстрировались исключительно как захватчики, с которыми боролись бравые защитники Земли. Авторы напирали на чужеродность пришельцев, которые стремились поработить или уничтожить человечество. Сюжет большинства произведений не блистал разнообразием: летающие тарелки либо сами являлись на Землю без приглашения, либо люди сталкивались с остальными расами по мере освоения новых планет.

Одно из первых нашествий из глубин космоса случилось в Contra. Многочисленные враги на деле были марионетками инопланетного разума Красного Сокола. В Serious Sam могущественный захватчик Ментал желал покорить всю разумную жизнь во Вселенной. Единственным препятствием на его пути стал главный герой серии Сэмуэль Стоун. Croteam постаралась выдержать баланс между реализмом происходящего и потоком стёба, шуток и фарса. Поэтому многочисленное воинство Ментала выглядит столь необычно и разношёрстно: обычные сирианские быки и механоиды смешаны с одноглазыми гнаарами, скелетами с Клира, безголовыми крикунами, сиренами и прочими формами жизни.

Выбив крышу Белого Дома, Империя Зин эффектно дебютировала в Saints Row IV. Местные гуманоидные агрессоры оказались существами крайне хитрыми и начитанными, ведь император Зиньяк очень ценил земную литературу. После пленения героев злодеи поместили всех в виртуальный Стилпорт. Но антагонист ещё не знал, что связываться с бандой «Святых» — очень плохая идея.

Saints Row IV

Придумывая образ цефов, разработчики Crysis явно вдохновлялись творчеством Говарда Лавкрафта. Обитатели созвездия Треугольник представлены высокотехнологичной цивилизацией, предпочитающей холодные температуры. Похожие на механических кальмаров, эти создания прекрасно адаптируются к любым условиям. Даже знаменитый нанокостюм главного героя основан на технологиях цефолапод. Об истинной силе расы остаётся только догадываться, поскольку человечество столкнулось только с небольшим экспедиционным корпусом. Которому тем не менее было под силу уничтожить Землю.

Crysis

Самый необычный план вторжения продемонстрировали в Resistance. Главным врагом человечества становится коварный паразитический организм, превращающий местных обитателей в различных химер. Высадившись с Тунгусским метеоритом, вирус начал смертоносный поход по планете. Согласно местному лору, инопланетная цивилизация зародилась на Земле, но покинула её много тысяч лет назад.

Resistance

Разработчики пародийной Destroy All Humans! в своём проекте высмеяли многие жанровые клише и поиздевались над поп-культурой, уфологией и политикой 50-х годов прошлого века. Авторы намеренно превратили главного героя в классического «серого человечка» с большой головой и глазами, а основной мотивацией сделали захват Земли и охоту за мозгами.

… но иногда — и миролюбивыми соседями

В попытках создать видеоигровой аналог «Звёздных войн» и «Звёздного пути» разработчики пересмотрели устоявшиеся образы инопланетян. Желая получить по-настоящему живой космос, авторы игр населили планеты множеством рас, что взаимодействуют друг с другом и по-разному реагируют на действия игрока. Который, чаще всего, выступает в роли человека.

Кардинально к этому вопросу подошли в BioWare. Мир Mass Effect населён разнообразными существами. Они различаются внешне, культурно и ментально. Дизайнеры постарались на славу: Жнецы в стиле Лавкрафта, ханары, похожие на медуз, рептилоиды кроганы, насекомоподобные Рахни, азари, состоящие только из женщин, разумные механизмы геты. И это только малая часть местного бестиария. Нашлось место высмеиванию старых стереотипов, для чего придумали любознательных саларианцев.

В Halo человеческая империя столкнулась с вторжением Ковенанта – военного союза множества инопланетных рас, объединённых общей религией. Для различных видов врагов создатели использовали самые популярные представления о внеземных обитателях: от разумных рептилоидов до паразитических организмов с коллективным разумом. Авторы серии пытались деконструировать образ пришельцев в видеоиграх, показывая внутриполитический конфликт и поднимая серьезные темы вроде расизма и дискриминации.

Для «Космических рейнджеров» студия Elemental Games создала пять разумных рас: фэян, малоков, гаальцев, пеленгов и клисан. Наиболее интересны здесь последние. Клисане — неорганический народ разумных кораблей с центральным мозгом-базой. Из-за общего недопонимания они приняли остальных живых существ внутри других кораблей за инфекцию… и приступили к их уничтожению.

В Stellaris любая пригодная к жизни планета населена различными видами. Местное разнообразие поражает воображение. За время прохождения игрок сталкивается с разумными цивилизациями грибов, моллюсков или растений, каждая из которых наделена своими чертами. А вот процедурная генерация No Man's Sky сыграла с игрой дурную шутку. Из-за рандомайзера на местных планетах появилось множество животных с непропорциональными частями тела, из-за чего они выглядят просто смехотворно. Да и разбросаны они абы как, не следуя эволюционной логике.

Prey

Но всё это — понятные людям образы и сценарии, что в духе человеческой логики. А ведь далеко не факт, что, столкнувшись с внеземной цивилизацией, мы вообще сможем наладить с ней контакт и понять её действия из-за кардинальных отличий от людских понятий. Мимики из Prey атакуют игрока не из-за агрессии, а ввиду отсутствия эмпатии и эмоциональной связи. В результате у сценаристов Arcane Studios получились существа, лишённые дружелюбности, но с понятным характером. А Зерги из StarCraft, похожие на насекомых, признали королевой представительницу совершенно другой расы.

StarCraft

Пока учёные заняты поисками внеземных цивилизаций, разработчики видеоигр давно познакомили игроков с огромным числом инопланетных рас. И, запуская очередной тайтл, задумайтесь, вдруг мы всё же не одни…