Появились системные требования шутера Aliens: Fireteam Elite

Разработчики Aliens: Fireteam Elite из Cold Iron Studios опубликовали в Steam системные требования шутера. Тайтл не потребует от игроков самых дорогих и последних моделей видеокарт и процессоров. Размер шутера составил 30 гигабайт.

Минимальные

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Athlon X4 950 или Intel i5-2500K

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: AMD R9 285 4GB или Nvidia GTX 760 4GB

DirectX: Версии 11

Место на диске: 30 GB

Рекомендуемые

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 5 1600AF или Intel i5-7400

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: AMD RX 480 8GB или Nvidia GTX 1060 6GB

DirectX: Версии 11

Место на диске: 30 GB

Aliens: Fireteam Elite — кооперативный шутер от третьего лица. Игрокам предстоит ввязаться в сражения между ксеноморфами и десантниками. Релиз шутера состоится 24 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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