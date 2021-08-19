Появились системные требования шутера Aliens: Fireteam Elite
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Разработчики Aliens: Fireteam Elite из Cold Iron Studios опубликовали в Steam системные требования шутера. Тайтл не потребует от игроков самых дорогих и последних моделей видеокарт и процессоров. Размер шутера составил 30 гигабайт.
Минимальные
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Athlon X4 950 или Intel i5-2500K
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: AMD R9 285 4GB или Nvidia GTX 760 4GB
- DirectX: Версии 11
- Место на диске: 30 GB
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600AF или Intel i5-7400
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: AMD RX 480 8GB или Nvidia GTX 1060 6GB
- DirectX: Версии 11
- Место на диске: 30 GB
Aliens: Fireteam Elite — кооперативный шутер от третьего лица. Игрокам предстоит ввязаться в сражения между ксеноморфами и десантниками. Релиз шутера состоится 24 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
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