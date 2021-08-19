Хакеры прекратили продажу взломанных аккаунтов COD: Warzone — теперь они помогают игрокам

Группа хакеров объявила о прекращении продаж аккаунтов Call of Duty: Warzone из-за новой системы защиты, которую создала Activision. Подпольный рынок шутера расцветал за счёт перепродаж взломанных учётных записей, некоторые аккаунты смогли продать почти за 150 тысяч рублей.

Activision ввела усложнённую систему безопасности, которая значительно затруднила взлом. Из-за этого злоумышленники теперь не будут продавать аккаунты, а начнут торговать способами вернуть учётные записи и помогать геймерам.

Полностью продажа аккаунтов не приостановлена. Объявление о помощи разместила лишь одна группа человек, тогда как другие хакеры будут пытаться обходить новые системы и вновь заниматься торговлей.

Call of Duty: Warzone доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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