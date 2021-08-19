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Хакеры прекратили продажу взломанных аккаунтов COD: Warzone — теперь они помогают игрокам

Хакеры прекратили продажу взломанных аккаунтов COD: Warzone — теперь они помогают игрокам
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Группа хакеров объявила о прекращении продаж аккаунтов Call of Duty: Warzone из-за новой системы защиты, которую создала Activision. Подпольный рынок шутера расцветал за счёт перепродаж взломанных учётных записей, некоторые аккаунты смогли продать почти за 150 тысяч рублей.

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Activision ввела усложнённую систему безопасности, которая значительно затруднила взлом. Из-за этого злоумышленники теперь не будут продавать аккаунты, а начнут торговать способами вернуть учётные записи и помогать геймерам.

Полностью продажа аккаунтов не приостановлена. Объявление о помощи разместила лишь одна группа человек, тогда как другие хакеры будут пытаться обходить новые системы и вновь заниматься торговлей.

Call of Duty: Warzone доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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