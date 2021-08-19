Кевин Дюрант и Стефен Карри получили рейтинг 96 в NBA 2K22

Авторы баскетбольного симулятора NBA 2K22 из студии Visual Concepts опубликовали новые скриншоты игры. На них можно увидеть рейтинги некоторых лучших игроков. Среди них есть Стефен Карри, Лука Дончич, Кевин Дюрант и другие.

Топ игроков

Кевин Дюрант (96)

Стефен Карри (96)

Яннис Адетокунбо (96)

Лука Дончич (94)

Крис Миддлтон (88)

Джру Холидей (85)

В новой части NBA разработчики сделают большой акцент на реалистичности и качестве анимации. По словам авторов, игроки смогут ощутить новые эмоции от привычного баскетбола — всё это за счёт современных технологий и графических возможностей.

Релиз NBA 2K22 состоится 10 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch и Xbox Series X/S. Сделать предзаказ уже можно в Steam и PS Store.

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Скриншоты