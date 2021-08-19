Кевин Дюрант и Стефен Карри получили рейтинг 96 в NBA 2K22
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Авторы баскетбольного симулятора NBA 2K22 из студии Visual Concepts опубликовали новые скриншоты игры. На них можно увидеть рейтинги некоторых лучших игроков. Среди них есть Стефен Карри, Лука Дончич, Кевин Дюрант и другие.
Топ игроков
- Кевин Дюрант (96)
- Стефен Карри (96)
- Яннис Адетокунбо (96)
- Лука Дончич (94)
- Крис Миддлтон (88)
- Джру Холидей (85)
В новой части NBA разработчики сделают большой акцент на реалистичности и качестве анимации. По словам авторов, игроки смогут ощутить новые эмоции от привычного баскетбола — всё это за счёт современных технологий и графических возможностей.
Релиз NBA 2K22 состоится 10 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch и Xbox Series X/S. Сделать предзаказ уже можно в Steam и PS Store.
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Скриншоты
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