«Плевок в фанатов». Игроки не оценили новую Saints Row и задизлайкали анонсирующий трейлер

25 июля на церемонии открытия gamescom 2021 студия Volition анонсировала ремейк Saints Row. Авторы выпустили дебютный трейлер, в котором показали новых героев, город и войну с местными бандами. Судя по всему, игрокам не понравилось переосмысление, они ставят дизлайки анонсирующему трейлеру. На момент публикации новости у ролика 3 тысячи лайков против 7,6 тысяч дизлайков — это самое ненавистное видео на YouTube-канале Volition.
До этого рекордсменом по дизлайкам был ролик, в котором разработчики играли в Saints Row 2 с различными модами. У него набралось 3,7 тысяч лайков и 124 дизлайка. На официальном канале Saints Row ситуация аналогичная — 9,9 тысяч лайков против 12 тысяч дизлайков.
Вы серьёзно хотите сказать, что кто-то из той показанной шайки сможет заменить Джонни Гэта? Да я никогда в это не поверю.
Фанатам не понравились сеттинг, атмосфера и персонажи перезапуска серии. По словам пользователей, герои выглядят слишком слащаво, а новый город совсем не тот, который нужен Saints Row.
Эй, Volition, ты издеваешься? Я надеюсь, что вы не хотите сказать, что это — новая часть Saints Row, да? Ещё не поздно отказаться от выпуска. Это же плевок в сторону фанатов. В лучшем случае у вас получится заработать на игре 10 долларов.
В комментариях можно найти единицы геймеров, которые довольно тайтлом. Они отмечают, что серии нужен глоток свежего воздуха, и своеобразный перезапуск поможет в этом.
Я — фанат серии Saints Row. Да, мне понравился новый трейлер и сам перезапуск. Не буду же я говорить об игре плохо, пока сам не поиграю в неё.
Saints Row выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Несмотря на долгое отсутствие новостей, авторы хоррора Scorn планируют выпустить игру осенью 2021 года. Об этом напомнили в рекламном ролике Xbox Game Pass.
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