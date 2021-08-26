Представлен ремейк Saints Row. В нём будет меньше безумия и полностью новый движок

Студя Volition анонсировала полный перезапуск Saints Row. Одновременно с этим спало эмбарго на публикацию материалов с закрытого показа экшена. Мы выбрали главное из материалов журналистов.

Игровой процесс игры станет более приземлённым и потеряет львиную долю безумия, которая была в предыдущих частях. У команды закончились сумасшедшие идеи, поэтому она решила вернуть серию к корням. Ремейк будет похож на нечто среднее между Saints Row 2 и Saints Row 3.

Главными героями экшена стали четыре друга: босс (это игрок), Илай, Нина и Кевин. У каждого будет своя специализация и уникальные навыки. Они прибывают в вымышленный город Санто-Илесо и решают основать банду «Святых». При этом геймеры смогут набирать рекрутов и брать их с собой на задания. Подконтрольного персонажа можно кастомизировать десятками различных способов.

Volition пообещала самый большой и насыщенный открытый мир во всей серии. Город будет разделён на девять районов, каждый отличается от соседнего. Будут деловые кварталы, трущобы и пустынные области. Каждую территорию можно захватить и построить на ней любую недвижимость. Тип строения не будет зависеть от выбранного места.

Противостоять «Святым» будут три разные группировки. Marshall предпочитает использовать высокотехнологичное оружие, поскольку провозглашает милитаризм. Члены Los Panteros сражаются преимущественно в ближнем бою с использованием холодного оружия. А приверженцы The Idols продвигают анархизм и очень много тусуются — так говорят СМИ.

Помимо сюжетных и дополнительных квестов, в игру вернутся многие сторонние активности из предыдущих частей. Одна из таких — «Страховое мошенничество». В ней нужно специально искалечить главного героя и обмануть страховую фирму, заставив выплатить компенсацию.

Прокачка главного героя тоже вернётся. Её журналистам не показали, но механика вряд ли будет сильно отличаться от того, что было в предыдущих частях. Персонажа можно научить различным навыкам и пассивным способностям.

Ожидается большой набор транспорта, от автомобилей и мотоциклов до самолётов и вертолётов. Будут и экзотические средства передвижения: ховербайк, ховерборд, джетпак и вингсьют. Некоторые модели можно кастомизировать, чтобы облегчить перемещение по разному типу поверхностей.

В Saints Row не будет мультиплеера, но игроки смогут пройти сюжет в кооперативе. При этом Volition заготовила множество уникальных способов взаимодействовать с напарником. Его можно будет даже пранкануть, но подробностей об этом нет.

Игра создаётся на полностью новом движке. Его красоты можно увидеть в небольшом геймплейном тизере, который показали на gamescom 2021 ONL.

Saints Row выйдет 22 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. На компьютерах игра будет эксклюзивом Epic Games Store. Предварительный заказ базового издания обойдётся в 1399 рублей. За золотое предстоит выложить 1999 рублей, а стоимость издания Platinum пока неизвестна.