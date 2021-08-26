Представлен ремейк Saints Row. В нём будет меньше безумия и полностью новый движок
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Студя Volition анонсировала полный перезапуск Saints Row. Одновременно с этим спало эмбарго на публикацию материалов с закрытого показа экшена. Мы выбрали главное из материалов журналистов.
- Игровой процесс игры станет более приземлённым и потеряет львиную долю безумия, которая была в предыдущих частях. У команды закончились сумасшедшие идеи, поэтому она решила вернуть серию к корням. Ремейк будет похож на нечто среднее между Saints Row 2 и Saints Row 3.
- Главными героями экшена стали четыре друга: босс (это игрок), Илай, Нина и Кевин. У каждого будет своя специализация и уникальные навыки. Они прибывают в вымышленный город Санто-Илесо и решают основать банду «Святых». При этом геймеры смогут набирать рекрутов и брать их с собой на задания. Подконтрольного персонажа можно кастомизировать десятками различных способов.
- Volition пообещала самый большой и насыщенный открытый мир во всей серии. Город будет разделён на девять районов, каждый отличается от соседнего. Будут деловые кварталы, трущобы и пустынные области. Каждую территорию можно захватить и построить на ней любую недвижимость. Тип строения не будет зависеть от выбранного места.
- Противостоять «Святым» будут три разные группировки. Marshall предпочитает использовать высокотехнологичное оружие, поскольку провозглашает милитаризм. Члены Los Panteros сражаются преимущественно в ближнем бою с использованием холодного оружия. А приверженцы The Idols продвигают анархизм и очень много тусуются — так говорят СМИ.
- Помимо сюжетных и дополнительных квестов, в игру вернутся многие сторонние активности из предыдущих частей. Одна из таких — «Страховое мошенничество». В ней нужно специально искалечить главного героя и обмануть страховую фирму, заставив выплатить компенсацию.
- Прокачка главного героя тоже вернётся. Её журналистам не показали, но механика вряд ли будет сильно отличаться от того, что было в предыдущих частях. Персонажа можно научить различным навыкам и пассивным способностям.
- Ожидается большой набор транспорта, от автомобилей и мотоциклов до самолётов и вертолётов. Будут и экзотические средства передвижения: ховербайк, ховерборд, джетпак и вингсьют. Некоторые модели можно кастомизировать, чтобы облегчить перемещение по разному типу поверхностей.
- В Saints Row не будет мультиплеера, но игроки смогут пройти сюжет в кооперативе. При этом Volition заготовила множество уникальных способов взаимодействовать с напарником. Его можно будет даже пранкануть, но подробностей об этом нет.
- Игра создаётся на полностью новом движке. Его красоты можно увидеть в небольшом геймплейном тизере, который показали на gamescom 2021 ONL.
Saints Row выйдет 22 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. На компьютерах игра будет эксклюзивом Epic Games Store. Предварительный заказ базового издания обойдётся в 1399 рублей. За золотое предстоит выложить 1999 рублей, а стоимость издания Platinum пока неизвестна.
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