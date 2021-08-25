Тест. Угадай игру по одному предложению описания
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Справишься со всего одним предложением? Давай проверим.
У каждого из нас есть свои любимые игры и запоминающиеся, яркие события, связанные с ними. Я уверен, что вы без проблем сможете узнать любимый проект даже с закрытыми глазами, просто краем уха услышав несколько знакомых звуков или песен из игры. Те же польские и старославянские мотивы в The Witcher 3 не спутаешь ни с чем. Или возьмём для примера GTA San Andreas — звуки выстрелов, поездки на велосипедах, автомобилях и речь местных гангстеров ты способен узнать даже спустя много лет после прохождения игры. Но не у всех людей хорошо развита слуховая память. Кто-то лучше запоминает то, что увидел, а кто-то — то, что услышал. В этом тесте мы предлагаем понять, о какой игре идёт речь, лишь по одному короткому описанию.
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