Хоррор Scorn всё ещё планируют выпустить в 2021 году

Хоррор Scorn не уехал на 2022 год, его всё ещё хотят выпустить до конца 2021-го. Об этом стало известно из рекламного трейлера Xbox Game Pass, куда игра попадёт в день релиза.

Разработчики не обновляли информацию о тайтле с октября 2020-го. 26 августа они сообщили, что скоро поделятся новыми подробностями.

Разработка Scorn началась в 2014 году. Изначально хоррор планировали выпустить в 2017-м. После авторы опубликовали игру на Kickstarter. С тех пор о тайтле практически ничего не было известно. Молчание разработчики разбавили геймплейным фрагментом. На тот период Scorn находилась на ранней стадии разработки.

Scorn будет хоррором от первого лица. На момент показа игрового процесса многие геймеры отметили сходство игры с серией Dead Space. Кто-то даже подумал, что это тизер новой части франшизы, только под другим рабочим названием.

Scorn выйдет на ПК и Xbox Series X/S. Игра будет поддерживать 4K, 60 FPS, трассировку лучей и другие современные технологии.

В Epic Games Store можно бесплатно забрать ремастер Saints Row: The Third. Раздачу запустили в честь анонса перезапуска франшизы.