Новый трейлер Rainbow Six Extraction посвятили любительнице взрывов Хибане

Авторы кооперативного шутера Rainbow Six Extraction опубликовали новый ролик, посвящённый оперативнику Хибане. Она использует своё уникальные оружие X-Kairos, прикрепляет к зомби бомбы и потом взрывает их. Девушка будет одним из самых мобильных оперативников.
В Rainbow Six Siege Хибана умела пробивать небольшие отверстия даже в укреплённых стенах. Такое же можно будет провернуть и в Extraction, чтобы обеспечить своей команде новую зону видимости и убивать мутантов.
C релизом в шутере будет 18 оперативников, 12 карт, 25 устройств, 13 типов противников, сюжетные задания и многое другое. Со временем авторы будут добавлять в игру новых персонажей.
Rainbow Six Extraction выйдет в январе 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
В Marvel's Midnight Suns не будет романов. Авторы добавили в игру возможность заводить дружбу с культовыми героями комиксов, но не более того.
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