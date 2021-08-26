В Marvel's Mindnight Suns нельзя будет завести роман с героями — только дружбу

25 августа на церемонии открытия gamescom 2021 была анонсирована тактическая ролевая игра Marvel's Mindnight Suns. Креативный директор тайтла Джейк Соломон в интервью изданию IGN рассказал, что в игре нельзя будет завести романтические отношения, максимум — крепкую дружбу.
Авторы хотят сделать акцент на взаимодействии игроков с персонажами без пересечения определённой границы. Соломон отметил, что если бы он мог себе позволить, то устроил бы роман хоть с охотником на вампиров Блейдом.
Наша идея заключается в повышении уровня отношений героев. Мы хотим, чтобы игроки стали друзьями с героями, которые им нравятся. Поверьте на слово, если бы я мог, то начал бы роман с Блейдом, но в нашем случае речь идёт только о дружбе.
Mindnight Suns представляет собой тактическую RPG, за разработку которой отвечают авторы XCOM. Игрок возьмёт на себя роль «Охотника». Его разрешат детально кастомизировать и прокачивать.
Релиз Marvel's Mindnight Suns состоится в марте 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Авторы NHL 22 показали первый геймплейный трейлер. Разработка ведётся на движке Frostbite, который позволил разработчиками реализовать много задумок.
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