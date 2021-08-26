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Паранормальные явления, городские мифы, семейные секреты и тайные эксперименты: Control, Alan Wake и Kentucky Route Zero

Страшно интересно: лучшие игры с мистикой в сюжете
Семён Кудряшов
Лучшие игры с мистикой в сюжете
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Нулевая трасса, живые герои книг, проклятая семья и Федеральное Бюро Контроля — рассказываем истории Алана Уэйка, Эдит Финч и Джесси Фейден.

В играх, как в хороших книгах или фильмах, важное место занимает экспозиция. Представление персонажей, объяснение мира и постановка задачи помогают игроку погрузиться во вселенную. Но некоторые игры едва ли не в самом начале заставляют нас, да и главных героев тоже, задаться вопросом: «Да что здесь вообще происходит?». Такие истории с первых же минут интригуют, и причина тому — происходящая вокруг мистика. Зловещие культы, необъяснимые наукой события, непонятная терминология или драматическая судьба роковой семьи из проклятого скрюченного домишки.

Мы подготовили видео о лучших играх с мистическим сюжетом. Не забудьте включить звук

Несчастный писатель Алан Уэйк против оживших монстров из своих же книг. Паранормальные проблемы Джесси Фейден, нового директора Федерального Бюро Контроля. Путешествие курьера Конуэя по Нулевой трассе из Kentucky Route Zero. Загадки семьи Эдит Финч из видеоигры What Remains of Edith Finch. Собрали интригующие сюжеты, главные герои которых и сами-то не всегда понимают, где оказались, что им грозит и как найти безопасное место.

Понравился наш материал? Тогда расскажите в комментариях, какой из мистических сюжетов появился бы в вашей истории, кем бы оказался главный герой и что бы угрожало его жизни?

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