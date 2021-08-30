Фанат показал оригинальную BioShock на Unreal Engine 5 — мягкое освещение и отражения

Автор YouTube-канала noodlespagoodle показал, как бы выглядела оригинальная BioShock на движке Unreal Engine 5. Моддер сделал это из-за желания осовременить игру.

В ролике можно увидеть исследование локаций, стрельбу из пистолета и применение способностей. Особое внимание автор уделил освещению, детализации объектов и отражениям.

Моддер не собирается переделывать всю игру на Unreal Engine 5. Он хотел показать, как игра могла бы выглядеть в 2021 году. Многие пользователи в комментариях восхитились разработкой и отметили, что её точно нужно улучшать и продвигать.

Я на мгновение подумал, что для BioShock выпустили дополнение, которое я пропустил. Фантастический получился бы ремейк!

BioShock вышла в 2007 году. Игра стала популярной за счёт своих механик и необычного сюжета. Позже вышло два сиквела — вторая часть и спин-офф Infinite. В разработке находится новая часть франшизы, которая может стать её перезапуском.

Авторам оригинальной Diablo 2 в своё время пришлось не легко. Ради своевременного окончания разработки тайтла им приходилось спать в мешках прямо в офисе.