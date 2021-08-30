Фанат показал оригинальную BioShock на Unreal Engine 5 — мягкое освещение и отражения

Автор YouTube-канала noodlespagoodle показал, как бы выглядела оригинальная BioShock на движке Unreal Engine 5. Моддер сделал это из-за желания осовременить игру.
В ролике можно увидеть исследование локаций, стрельбу из пистолета и применение способностей. Особое внимание автор уделил освещению, детализации объектов и отражениям.
Моддер не собирается переделывать всю игру на Unreal Engine 5. Он хотел показать, как игра могла бы выглядеть в 2021 году. Многие пользователи в комментариях восхитились разработкой и отметили, что её точно нужно улучшать и продвигать.
Я на мгновение подумал, что для BioShock выпустили дополнение, которое я пропустил. Фантастический получился бы ремейк!
BioShock вышла в 2007 году. Игра стала популярной за счёт своих механик и необычного сюжета. Позже вышло два сиквела — вторая часть и спин-офф Infinite. В разработке находится новая часть франшизы, которая может стать её перезапуском.
Авторам оригинальной Diablo 2 в своё время пришлось не легко. Ради своевременного окончания разработки тайтла им приходилось спать в мешках прямо в офисе.
- 30 августа 2021
-
12:23
-
12:18
-
12:15
- 29 августа 2021
-
02:57
-
02:34
-
02:20
-
01:59
-
01:40
-
01:09
-
00:57
- 27 августа 2021
-
19:11
-
17:54
-
17:54
-
17:53
-
16:34
-
15:21
-
14:34
-
14:31
-
13:09
-
13:01
-
11:40
-
11:21
- 26 августа 2021
-
23:29
-
21:43
-
20:42
-
20:22
-
20:20
-
19:00
-
18:58
-
18:06
-
17:22
-
16:00
-
14:33
-
14:02
-
13:09