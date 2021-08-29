11 лучших современных ремейков — Resident Evil 2, Demon's Souls и другие

Видеоигры, к сожалению, стареют куда быстрее фильмов или книг. Множество ставших классикой тайтлов в некоторых случаях сегодня даже не запустить. Да и про развитие графики забывать не стоит — не каждый готов смотреть на угловатых чудищ из раннего 3D или крупные пиксели. Тут-то на помощь и приходят ремейки, добавляющие старым играм новый вид, сохраняя при этом саму их суть. А порой бывает и такое, что ремейк оказывается в разы лучше оригинала или конкурентов по жанру. Мы выбрали десять таких.

Resident Evil 2 Remake

Формально в список можно было добавить и ремейк первой части, но настоящий фурор произвела вторая. Ремейк взял все лучшее от оригинала и довёл до совершенства. К этому можно приписать непростой дизайн локаций, пугающих врагов и чувство неотступающей тревоги. Вокруг что-то скрипит, хлюпает и рычит, пока пробираешься сквозь тёмный полицейский участок. Ну и куда же без вездесущего Тирана?

Вторая часть серьёзно изменилась со стороны геймплея. Камера уехала за спину главного героя, а управление перестало быть «танковым», из-за чего страдают все тайтлы франшизы от третьего лица. Ну и не стоит забывать про графику — движок RE Engine порой способен на фотореализм. Что не менее важно, Capcom хорошенько постаралась сделать прохождение знакомым и удивляющим одновременно: многие из особо запоминающихся сцен оригинала были переработаны так, чтобы игрок их вспомнил, но не узнал из-за мелких изменений.

Demon's Souls

Bluepoint сделала ремейк игры FromSoftware, которая заложила основу всех последующих soulslike. Здесь авторы преимущественно поработали над технической стороной, улучшив графику и введя различные фишки вроде виброотклика геймпада DualSense.

Но геймплей остался прежним. Причем настолько, что местами кажется несколько устаревшим: разработчики задались целью дословно воспроизвести тот самый опыт, который геймеры получали во времена PS3, но с более симпатичной картинкой. Впрочем, даже в таком виде обновленная Demon’s Souls легко способна удивить и порадовать всех фанатов игр Хидетаки Миядзаки. А большего, в общем-то, и не требовалось.

Black Mesa

Пока весь мир продолжает надеяться на анонс Half-Life 3, команда энтузиастов выпустила ремейк самой первой игры серии. Получив поддержку от Valve, они довели проект до ума, переработав многие аспекты оригинала и изменив отдельные уровни и элементы — вплоть до того, что знаменитая монтировка попадает в руки физика куда позже, чем в оригинале. При этом Black Mesa можно назвать образцовым ремейком: она очень внимательно работает с каноном, не забывая при этом удивлять фанатов оригинала.

Mafia

На оригинальную Mafia: The City of Lost Heaven больно смотреть. Графика в ней устарела сильнее чем в GTA San Andreas, играть физически невозможно из-за неудобного управления, а местная сложность (и тот самый уровень с гонкой) просто неадекватны. Но одного у игры не отнять — это невероятно атмосферная история одного жалкого таксиста, которому просто не повезло оказаться в неправильном месте. Жизнь Томми Анджело со всеми её взлётами, предательствами и откровениями заслуживает голливудской экранизации. Нужно было просто взять это и переделать всё остальное. Что Hangar 13, собственно говоря, и сделала.

Ремейк практически предстаёт другой игрой. Многие миссии переделаны под новый лад, сюжетные линии второстепенных персонажей расширили, графику догнали до современных стандартов, а управление наконец-то отзывчивое и удобное. Даже ту самую гонку теперь можно пройти с нескольких попыток, не ломая пальцы. Ну а для истинных фанатов Hangar 13 сделала классический уровень сложности управления автомобилями — если уж захочется проникнуться полностью.

Shadow of the Colossus

Один из ярчайших примеров видеоигры, которую можно сравнить с произведением искусства. Он вышел в 2005-м и запомнился невероятной атмосферой и крайне необычным геймплеем. Вся игра, по сути, состояла из череды боссфайтов, требующих от игрока изрядного напряжения серого вещества. Всё чтобы понять, как победить того или иного гиганта.

13 лет спустя свет увидел ремейк для PS4: суть осталась прежней, а вот графику и схему управления довели до ума, позволив современным геймерам прикоснуться к важному столпу игровой истории. Добавление современных графических эффектов и увеличение детализации не разрушили атмосферу тотального одиночества и запустения, за что разработчикам из Bluepoint отдельное спасибо.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Серия Tony Hawk’s переживала немало взлетов и падений, но в памяти большинства осела именно благодаря первым двум играм. Поэтому выбор разработчиков ремейка можно только похвалить: они любовно перенесли все особенности оригинальных тайтлов, подтянув картинку и сохранив эстетику и геймплей. Даже камера следует стандартам прошлого, чётко фиксируясь за спиной скейтеров.

Из принципиальных изменений — разве что добавление нескольких трюков из более современных частей, да обновленный саундтрек. Список треков не поменяли, а расширили. В остальном всё как встарь: выполняй трюки на время, открывай новые уровни и показывай всем, кто здесь самый крутой.

Final Fantasy 7 Remake

Вышедшая в 1997-м Final Fantasy 7 считается одной из лучших игр в истории, поэтому ремейк многие ждали одновременно с надеждой и серьезными опасениями. Получится ли у команды воспроизвести чарующую атмосферу Мидгарда, сохранить неповторимый дух оригинальной игры, и при этом угодить как фанатам старой закалки, так и новым игрокам?

Сомнения рассеялись, едва игра попала на прилавки. Да, пошаговую боёвку здесь сменили на более динамичную, но элемент планирования остался на месте. Мир всё так же увлекает, сюжет местами интригует даже сильнее, персонажи раскрываются куда глубже, а концовка до сих пор вызывает массу споров среди геймеров. Вместо простого ремейка игроки получили переосмысление, одновременно в духе оригинальной FF VII и с нотками чего-то принципиально нового. Но спорить с тем, что тайтл вышел на славу, никто не станет — любовь авторов слишком уж очевидна, а современный лоск пошел игре только на пользу.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Одна из лучших классических частей франшизы в современной обертке заиграла новыми красками. Разработчики не пошли по пути полного осовременивания, а остались верны духу оригинала. Благодаря этому в игре реализована классическая камера, а стилистика вместо реалистичной чем-то напоминает кукольную. Очарование оригинала при этом в наличии: дизайн локаций и геймплей претерпели незначительные изменения.

Теперь можно экипировать больше предметов, чем раньше, спасибо увеличенному количеству кнопок на Switch. А для реиграбельности была добавлена возможность собирать собственные подземелья и делиться ими с другими пользователями. Все это позволило Link’s Awakening получить звание одного из лучших ремейков от Nintendo.

Yakuza Kiwami 2

В отличие от первой Kiwami, ремейк сиквела был выпущен на обновлённом Dragon Engine из Yakuza 6. Это положительно сказалось на множестве аспектов, включая графику, измененную боевую систему и уменьшенное количество загрузок. Сюжет при этом остался прежним: это все та же густая драма в духе якудза эйга с воспеванием маскулинности и абсурдным юмором. Вещи вроде бы не сочетаются, но идеально дополняют друг друга.

К формуле оригинала добавились множество новых мини-игр, вроде небольшой стратегии по защите строительного бизнеса или дополнительные главы за постоянного персонажа серии Горо Маджиму. И, конечно же, множество дополнительных квестов, раздувающих и без того немаленькую игру до совсем неприличных размеров. Проходить мимо строго не рекомендуется, тем более, что тайтл портировали на ПК и все основные консоли.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Naughty Dog сегодня известна как компания, создающая отличные приключения с видом от третьего лица, но первую громкую славу им принёс именно бандикут и его безумные приключения. Ремейк постарался сохранить дух оригинала и перенёс три первых части в современность. Доработке подверглись все аспекты: звук, диалоги, кат-сцены и графика были созданы с нуля, а геймплей подвергся незначительным изменениям для дополнительного удобства. К тому же, теперь можно играть не только за Крэша, но и за его сестру Коко, а по локациям раскиданы чекпоинты для удобства и различные секреты вроде дополнительных уровней.

Spyro Reignited Trilogy

Еще один трёхмерный платформер от другого мастодонта индустрии, Insomniac Games. Ремейк во многом похож на представленную чуть выше N.Sane Trilogy: как и там, в основу легли первые три части, а переработке подверглись все основные элементы — от графики и музыки, которую перезаписали заново, до улучшений геймплея и доработки характеров неигровых персонажей. При этом разработчики ремейка, Toys for Bob, постарались сохранить всё то, за что игроки полюбили оригинал — пусть и сделав игру несколько дружелюбнее для новых пользователей.