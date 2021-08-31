Авторы NBA 2K22 показали геймплей с PS5

Авторы баскетбольного симулятора NBA 2K22 из студии Visual Concepts показали геймплей с PS5. В ролике можно увидеть игроков, меткие броски в кольцо и борьбу за мяч. Особое внимание разработчики уделили графике на новой консоли Sony.

В новой части NBA авторы решили сделать акцент на качестве анимации и ощущениях от игры. По словам разработчиков, геймеры смогут получить совершенно новые эмоции от привычного всем баскетбола — всё это за счёт современных технологий.

NBA 2K22 выйдет 10 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch и Xbox Series X/S. Сделать предзаказ уже можно в Steam и PS Store.

Китайским детям запретили играть более трёх часов в неделю. Несовершеннолетним геймерам разрешено играть только по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.