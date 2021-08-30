В Китае детям запретили играть больше трёх часов в неделю — только по пятницам и выходным

Власти Китая запретили несовершеннолетним геймерам проводить за играми больше трёх часов в неделю. У игроков до 18 лет будет особое расписание. Им можно будет играть с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни. Остальное время — под запретом.
После нового закона игровые платформы обяжут предоставлять полную информацию об игроках. Сюда относятся настоящие имена, номера телефонов и другие данные. Вся личная информация должна подтверждаться в виде достоверных документов.
Череда ограничений в Китае началась с 2019 года. Тогда детям запретили играть с 10 вечера до восьми утра. Несмотря на запрет, многие китайские геймеры его обошли, и тогда была введена специальная система распознавания лиц, чтобы определять подростков, играющих в ночное время суток. После этого китайские СМИ выпустили статью, в которой назвали игры наркотиками, а геймеров — зависящими от них.
Все ограничения и запреты связаны с тем, что власти хотят оградить детей от виртуального пространства и защитить их от нежелательной информации и контента из интернета.
Valve уже думает о новой версии Steam Deck. Авторов устройства бодрят отзывы от игроков, которым оно понравилось.
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